В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранных граждан

"Согласно информации соответствующих органов, по состоянию на 2 февраля, 16 иностранных граждан в Китае заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, двое из них уже выздоровели и были выписаны из больниц, 14 продолжают лечение в карантине", - сообщила дипломат во время онлайн-брифинга.

Она отметила, что состояние всех стабильное.