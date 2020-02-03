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Культура
2020-02-03T13:42+0300
https://ria.ru/20200203/1564183271.html
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
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РИА Новости

Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети

13:36 03.02.2020 (обновлено: 13:42 03.02.2020)
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Выступление певиц Дженнифер Лопес и Шакиры во время перерыва финального матча национального чемпионата по американскому футболу вызвало споры у пользователей в сети.
Так, по информации Mirror, поклонники спорта, которые смотрели игру с детьми, были возмущены тем, что операторы снимали максимально близко откровенные движения и позы исполнительниц.
"Ужасное бурлеск-шоу с элементами стриптиза и пошлой картинкой. Думаю, такое не для семейного просмотра "супер-кубка" в воскресенье", — прокомментировал один из зрителей.
"Я люблю Дженнифер Лопес и Шакиру, но эти танцы не для "супер-кубка", — присоединился к обсуждению другой.
Но большинство пользователей назвали выступление поп-звезд одним из самых красивых за всю историю "супер-кубка".
"Меня восхищает, как Шакира относится к своим арабским корням. Вот они сегодня зажгли! Одной 43, другой — 50, но обе выступают так, что нельзя ими не восторгаться! Латиноамериканские и арабские танцы на главной американской игре, неужели я дожила до такого разнообразия", — заявила @SuperWeirdThing.
"Вы всех сразили сегодня ночью", — подчеркнул @Hi72056625.
Главное спортивное шоу года состоялось в это воскресенье в Майами (США), где в финале национального чемпионата по американскому футболу сошлись команды San Francisco 49ers и Kansas City Chiefs.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесШакираДженнифер ЛопесМайамиСШАСпорт
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