Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Выступление певиц Дженнифер Лопес и Шакиры во время перерыва финального матча национального чемпионата по американскому футболу вызвало споры у пользователей в сети.

Так, по информации Mirror, поклонники спорта, которые смотрели игру с детьми, были возмущены тем, что операторы снимали максимально близко откровенные движения и позы исполнительниц.

"Ужасное бурлеск-шоу с элементами стриптиза и пошлой картинкой. Думаю, такое не для семейного просмотра "супер-кубка" в воскресенье", — прокомментировал один из зрителей.

"Я люблю Дженнифер Лопес и Шакиру, но эти танцы не для "супер-кубка", — присоединился к обсуждению другой.

Но большинство пользователей назвали выступление поп-звезд одним из самых красивых за всю историю "супер-кубка".

"Меня восхищает, как Шакира относится к своим арабским корням. Вот они сегодня зажгли! Одной 43, другой — 50, но обе выступают так, что нельзя ими не восторгаться! Латиноамериканские и арабские танцы на главной американской игре, неужели я дожила до такого разнообразия", — заявила @SuperWeirdThing.

I adore how Shakira so proud of her Arabic heritage. Both women killed it tonight one is 43 and the another 50 and both are able to perform like that’s something to admire ❤️ latina and arabian performing in American game I’m living for this diversity. ❤️#SuperBowl #Shakira #JLO pic.twitter.com/92YV5AAhw1 — A Thing 🐉 (@SuperWeirdThing) February 3, 2020

"Вы всех сразили сегодня ночью", — подчеркнул @Hi72056625.