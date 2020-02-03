Варшава может занять место Лондона в ЕС, заявил глава МИД Польши

"Союз будет меньше с точки зрения численности населения, экономического потенциала, военной силы и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании", - сказал Чапутович.

Он считает, что начинающийся в понедельник визит в Польшу президента Франции Эммануэля Макрона после Brexit "также символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании".