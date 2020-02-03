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Варшава может занять место Лондона в ЕС, заявил глава МИД Польши
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РИА Новости

Варшава может занять место Лондона в ЕС, заявил глава МИД Польши

11:14 03.02.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Польша может занять в Европейском союзе место Великобритании, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью агентству РАР.
Великобритания в пятницу вечером официально покинула Европейский союз, завершив длившийся 3,5 года процесс. После Brexit начался переходный период, который продлится до конца 2020 года. За это время Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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"Союз будет меньше с точки зрения численности населения, экономического потенциала, военной силы и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании", - сказал Чапутович.
Он считает, что начинающийся в понедельник визит в Польшу президента Франции Эммануэля Макрона после Brexit "также символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании".

"Я думаю, что роль Польши в Союзе будет расти, хотя это уже не будет тот же Союз", - добавил министр.

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