Российских компаний в ЦАР сейчас нет, заявил посол в Банги

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российских компаний в Центральноафриканской Республике сейчас нет, информация о запасах алмазов и золота в этой стране преувеличена, кроме того, большая часть приисков находится в неподконтрольной правительству зоне, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.
"Российских компаний здесь нет. Здесь есть компания, которая создана при участии отдельных российских бизнесменов, она зарегистрирована по законодательству ЦАР, она имеет всего одну лицензию на поиск и добычу алмазов. Насколько я знаю, пока эта компания работает себе в убыток", — сказал Титоренко.
По его словам, данные о запасах алмазов и золота в Центральноафриканской Республике сильно преувеличены.
"Когда-то Центральноафриканская республика была относительно средним производителем алмазов, например во времена Бокассы и до начала тех событий, которые начались еще в 1990-х годах, страна тогда вывозила порядка 350-360 тысяч каратов сырых алмазов, и это давало всего лишь 11% дохода госбюджета. Это далеко не Намибия, далеко не наш российский регион Якутия. Алмазы есть, но их мало. Все это пришло в негодность из-за войны. То, что раньше функционировало, сейчас не функционирует. По данным, которыми мы располагаем, в настоящее время вывозится порядка 35-36 тысяч каратов в год, то есть в десять раз меньше, чем было раньше. Существует, естественно, и ооновские эксперты на это указывают, контрабанда алмазов, но она осуществляется из зон, которые не контролируются правительством", — рассказал посол.
Что касается золота, отметил он, то если в соседнем Судане добывается 91 тонна, в ЦАР максимально при самых благоприятных условиях можно добыть 500-600 килограммов, а добывается гораздо меньше.
"И большая часть приисков находится в зоне, неподконтрольной правительству. Поэтому Россия в этой сфере мало чего имеет. Тогда как Китай имеет 12 лицензий на разведку и добычу алмазов, четыре лицензии на добычу золота, и китайцы являются основным экономическим игроком в ЦАР, как, впрочем, и везде в Африке", — резюмировал дипломат.