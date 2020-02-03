Российских компаний в ЦАР сейчас нет, заявил посол в Банги

"Когда-то Центральноафриканская республика была относительно средним производителем алмазов, например во времена Бокассы и до начала тех событий, которые начались еще в 1990-х годах, страна тогда вывозила порядка 350-360 тысяч каратов сырых алмазов, и это давало всего лишь 11% дохода госбюджета. Это далеко не Намибия, далеко не наш российский регион Якутия. Алмазы есть, но их мало. Все это пришло в негодность из-за войны. То, что раньше функционировало, сейчас не функционирует. По данным, которыми мы располагаем, в настоящее время вывозится порядка 35-36 тысяч каратов в год, то есть в десять раз меньше, чем было раньше. Существует, естественно, и ооновские эксперты на это указывают, контрабанда алмазов, но она осуществляется из зон, которые не контролируются правительством", — рассказал посол.