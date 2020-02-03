МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля, он также поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать, как компенсировать организаторам форума понесенные ими затраты и обсудить с ними возможные даты мероприятия.
"Мы эту ситуацию обсуждали неоднократно. Предлагаю только не отменить, а перенести, как мы обсуждали, на другие сроки и в этом смысле думать, конечно, в первую очередь, о безопасности здоровья наших граждан, участников форума", - сказал Мишустин на оперативном совещании в правительстве в понедельник.
Он отметил, что организаторы "понесли значительные расходы".
"Попросил бы вас, Дмитрий Николаевич (Чернышенко), с Антоном Германовичем (Силуановым) посмотреть на те затраты, которые были понесены организаторами, для того чтобы соответствующим образом компенсировать, и предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками возможные даты. Это решение тогда будем принимать ", - сказал глава правительства.