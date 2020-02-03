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Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум
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РИА Новости

Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум

11:09 03.02.2020 (обновлено: 11:24 03.02.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля, он также поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать, как компенсировать организаторам форума понесенные ими затраты и обсудить с ними возможные даты мероприятия.
"Мы эту ситуацию обсуждали неоднократно. Предлагаю только не отменить, а перенести, как мы обсуждали, на другие сроки и в этом смысле думать, конечно, в первую очередь, о безопасности здоровья наших граждан, участников форума", - сказал Мишустин на оперативном совещании в правительстве в понедельник.
Он отметил, что организаторы "понесли значительные расходы".
"Попросил бы вас, Дмитрий Николаевич (Чернышенко), с Антоном Германовичем (Силуановым) посмотреть на те затраты, которые были понесены организаторами, для того чтобы соответствующим образом компенсировать, и предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками возможные даты. Это решение тогда будем принимать ", - сказал глава правительства.
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Дмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинАнтон СилуановМоскваСочиРоссияЭкономика
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