Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум

"Мы эту ситуацию обсуждали неоднократно. Предлагаю только не отменить, а перенести, как мы обсуждали, на другие сроки и в этом смысле думать, конечно, в первую очередь, о безопасности здоровья наших граждан, участников форума", - сказал Мишустин на оперативном совещании в правительстве в понедельник.