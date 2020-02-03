Российский посол рассказал о процессе разоружения боевиков в ЦАР

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основная сложность в реализации хартумских соглашений в Основная сложность в реализации хартумских соглашений в ЦАР состоит в разоружении боевиков, а этот процесс идет медленно, так как не создано достаточно центров для переобучения и переподготовки боевиков в военнослужащих бригад безопасности, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко

Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.

"Бывают только трудности в реализации соглашений в связи с тем, что по соглашению должны быть созданы так называемые объединенные смешанные бригады безопасности. Часть военнослужащих этой бригады должны составлять военные регулярной армии и больше половины - бывшие боевики вооруженных организаций. Этот процесс идет медленно. Но это идея не России, это идея других участников мирного процесса и в принципе этот участок должен вести ЕС. К сожалению, создан только один центр, где ведется переподготовка боевиков, переобучение их в тех, кто будет служить в этих бригадах. Нужно создать как минимум еще два центра. Вот с этим есть промедления. Поэтому часть соглашения, которая касается разоружения боевиков, идет медленно", — сообщил посол.

Титоренко пояснил, что смешанная бригада безопасности — это не подразделение регулярной армии, это бригада, которая дислоцирована на местах. По его словам, идея состоит в том, что каждая такая бригада должна состоять из двух тысяч человек: из них 1200 должны быть бывшие боевики и 800 — представители вооруженных сил.

"Чтобы они разоружилась, их надо переобучать, а большая их часть должна иметь возможность трудоустроиться. Они должны перейти на нормальный образ жизни, а для этого надо создать эти рабочие места, построить школы, больницы и так далее. С этим есть сложности. Но все-таки мирный процесс продвигается вперед. Не так, как хотелось бы, но все-таки он идет и результаты этого заметны", — заключил дипломат.