Омбудсмен Свердловской области оценила поправки в Конституцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Внесение поправок в Внесение поправок в К онституцию усилит позиции России как социального государства, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по поправкам в основной закон страны Татьяна Мерзлякова.

"Я тот человек, который очень осторожно относится к любым поправкам в конституции... Но конституция берет в себя несколько поправок, которые сильно усилят позиции нас как социального государства", - сказала омбудсмен на встрече со студентами и педагогическим составом Уральского федерального университета.

Она привела в пример конституцию США, в которой 27 поправок, большинство из них были внесены за первые 13 лет существования конституции.

Мерзлякова отметила важность того, что первая и вторая главы Конституции РФ, которые касаются прав человека, остаются незыблемыми.

Омбудсмен также считает важным поправки про утверждение Госдумой кандидатур членов правительства.

"Теперь уже через парламент пройдут и вице-премьеры, и министры. И это важно... Проход через парламент - это какой-то нравственный коридор", - отметила Мерзлякова.

Помимо этого, обновленная конституция усилит государственную власть, подчеркнула уполномоченный.