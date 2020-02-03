Омбудсмен Свердловской области оценила поправки в Конституцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Внесение поправок в Конституцию усилит позиции России как социального государства, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по поправкам в основной закон страны Татьяна Мерзлякова.
"Я тот человек, который очень осторожно относится к любым поправкам в конституции... Но конституция берет в себя несколько поправок, которые сильно усилят позиции нас как социального государства", - сказала омбудсмен на встрече со студентами и педагогическим составом Уральского федерального университета.
Она привела в пример конституцию США, в которой 27 поправок, большинство из них были внесены за первые 13 лет существования конституции.
Мерзлякова отметила важность того, что первая и вторая главы Конституции РФ, которые касаются прав человека, остаются незыблемыми.
Омбудсмен также считает важным поправки про утверждение Госдумой кандидатур членов правительства.
"Теперь уже через парламент пройдут и вице-премьеры, и министры. И это важно... Проход через парламент - это какой-то нравственный коридор", - отметила Мерзлякова.
Помимо этого, обновленная конституция усилит государственную власть, подчеркнула уполномоченный.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.