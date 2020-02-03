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2020-02-03T11:04+0300
https://ria.ru/20200203/1564182501.html
Омбудсмен Свердловской области оценила поправки в Конституцию
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РИА Новости

Омбудсмен Свердловской области оценила поправки в Конституцию

11:04 03.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Внесение поправок в Конституцию усилит позиции России как социального государства, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по поправкам в основной закон страны Татьяна Мерзлякова.
"Я тот человек, который очень осторожно относится к любым поправкам в конституции... Но конституция берет в себя несколько поправок, которые сильно усилят позиции нас как социального государства", - сказала омбудсмен на встрече со студентами и педагогическим составом Уральского федерального университета.
Конституция Российской Федерации
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Она привела в пример конституцию США, в которой 27 поправок, большинство из них были внесены за первые 13 лет существования конституции.
Мерзлякова отметила важность того, что первая и вторая главы Конституции РФ, которые касаются прав человека, остаются незыблемыми.
Омбудсмен также считает важным поправки про утверждение Госдумой кандидатур членов правительства.
"Теперь уже через парламент пройдут и вице-премьеры, и министры. И это важно... Проход через парламент - это какой-то нравственный коридор", - отметила Мерзлякова.
Помимо этого, обновленная конституция усилит государственную власть, подчеркнула уполномоченный.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
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99006105
Обсудить 8
Конституция РФГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
У кого они спрашивают?У них лож уже типа нормой считается
3 февраля, 12:06
zzerg123
5000102
У российского народа. Почувствуйте себя его частью.
3 февраля, 12:26
iiskandr.79
7400014
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