Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

"С учетом ситуации и той информации, которая поступает из Китая, я бы хотела обратиться к Вам и ко всем присутствующим все-таки принять решение об отмене форума", - сказала Голикова.

"Уважаемый Михаил Владимирович, я бы поддержал Татьяну Алексеевну. Из более чем 4 тысяч зарегистрированных (участников форума - ред.) 500 - иностранных, из которых половина из стран, в которых официально зарегистрированы случаи коронавируса. С одной стороны, конечно, некорректно отказывать им в участии, но с другой стороны, нельзя подвергать опасности остальных участников форума, поэтому предлагаю отменить форум в этом году", - сказал Чернышенко.