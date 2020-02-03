"Плохие парни навсегда" опять возглавили российский прокат в выходные

Детективы Майкл Лоури и Маркус Бернетт после ссоры объединяются, чтобы найти албанского наемника, желающего им отомстить за смерть брата - чтобы выжить, они забывают о старых обидах. В главных ролях Уилл Смит и Мартин Лоуренс.