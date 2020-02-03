"Плохие парни навсегда" опять возглавили российский прокат в выходные

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский боевик "Плохие парни навсегда" режиссеров Адиля Эль Арби и Билала Фалла вторую неделю подряд возглавляет российский прокат, собрав 154,2 миллиона рублей за выходные, неофициальные и предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com.
Детективы Майкл Лоури и Маркус Бернетт после ссоры объединяются, чтобы найти албанского наемника, желающего им отомстить за смерть брата - чтобы выжить, они забывают о старых обидах. В главных ролях Уилл Смит и Мартин Лоуренс.
На втором месте - новинка проката, военная драма Сэма Мендеса "1917", собравшая 115,4 миллиона рублей за первые выходные.
Российский фантастический фильм Никиты Аргунова "Кома" занял третье место со сборами 81,5 миллиона рублей.
© Universal Pictures Russia (2019) Кадр из фильма "1917"
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Кадр из фильма "1917"
© Universal Pictures Russia (2019)
© Централ Партнершип (2019) Кадр из фильма "Кома"
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Кадр из фильма "Кома"
© Централ Партнершип (2019)
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп".
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Кадр из фильма "Холоп".
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Маленькие женщины"
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Кадр из фильма "Маленькие женщины"
© WDSSPR (2019)
1 из 4
Кадр из фильма "1917"
© Universal Pictures Russia (2019)
2 из 4
Кадр из фильма "Кома"
© Централ Партнершип (2019)
3 из 4
Кадр из фильма "Холоп".
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
4 из 4
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
© WDSSPR (2019)
На четвертом месте - комедия Клима Шипенко "Холоп", собравшая за выходные 73,8 миллиона рублей (общие сборы за шесть недель - 3,03 миллиарда рублей).
Замыкает пятерку лидеров - новинка проката, американская мелодрама Греты Гервиг "Маленькие женщины", собравшая 68,5 миллиона рублей за первые выходные.