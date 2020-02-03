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На Урале мужчину будут судить за то, что заразил ВИЧ-инфекцией супругу
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РИА Новости

На Урале мужчину будут судить за то, что заразил ВИЧ-инфекцией супругу

10:55 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в том, что заразил свою супругу ВИЧ-инфекцией, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, мужчина с 2000 года знал о наличии у него ВИЧ-инфекции. В период брака (2001-2018 годы) он заразил супругу данным заболеванием, после чего ее поставили на диспансерный учет в медицинском учреждении.
"Прокуратурой Копейска утвержден обвинительный акт уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя… Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией), уточняется в сообщении.
За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, поясняет пресс-центр прокуратуры.
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ЧелябинскКопейскРоссияПроисшествия
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