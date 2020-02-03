Мишустин рассказал о ситуации с незарегистрированными лекарствами

"Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторились такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом "Фризиум". В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями, конечно, в первую очередь, это дети", - сказал Мишустин на оперативном совещании в правительстве в понедельник.