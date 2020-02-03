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Мишустин рассказал о ситуации с незарегистрированными лекарствами
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РИА Новости

Мишустин рассказал о ситуации с незарегистрированными лекарствами

10:54 03.02.2020 (обновлено: 11:23 03.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишусти
Председатель правительства РФ Михаил Мишусти
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что поручил до 13 февраля подготовить необходимые документы на ввоз в РФ незарегистрированных препаратов для тяжелых заболеваний, чтобы не повторилась ситуация с нехваткой фризиума.
"Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторились такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом "Фризиум". В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями, конечно, в первую очередь, это дети", - сказал Мишустин на оперативном совещании в правительстве в понедельник.
Он напомнил, что такое поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным. "Здесь я попрошу Татьяну Алексеевну Голикову четко организовать работу по этому направлению и доложить о готовности регионов к выполнению национального плана", - добавил глава правительства.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияОбщество
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