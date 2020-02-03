Студентка, заболевшая коронавирусом в Тюмени, чувствует себя хорошо

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 фев - РИА Новости. Студентка из Китая, госпитализированная с Студентка из Китая, госпитализированная с коронавирусом Тюмени , чувствует себя хорошо и продолжает лечение, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Девушка чувствует себя хорошо. За выходные ничего не изменилось. Продолжает лечение под наблюдением специалистов", - сказал собеседник агентства.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.