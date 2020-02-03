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Студентка, заболевшая коронавирусом в Тюмени, чувствует себя хорошо
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РИА Новости

Студентка, заболевшая коронавирусом в Тюмени, чувствует себя хорошо

10:54 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса
В Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 фев - РИА Новости. Студентка из Китая, госпитализированная с коронавирусом в Тюмени, чувствует себя хорошо и продолжает лечение, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте здравоохранения Тюменской области.
"Девушка чувствует себя хорошо. За выходные ничего не изменилось. Продолжает лечение под наблюдением специалистов", - сказал собеседник агентства.
Здание Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
10:50
Глава минздрава Забайкалья навестил пациента с коронавирусом в Чите
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
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