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В Коми суд приступил к слушанию дела банды Пичугина
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РИА Новости

В Коми суд приступил к слушанию дела банды Пичугина

10:53 03.02.2020
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© Фото : ИА "Прайм Крайм"Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде
Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Верховный суд Коми приступил к рассмотрению уголовного дела банды Юрия Пичугина, 18 участников которой обвиняются в совершении тяжких преступлений, в том числе шести убийств в Коми и Архангельской области, сообщила пресс-секретарь суда Наталья Смирнова.
"Сегодня в 11.00 состоится предварительное слушание по делу банды Пичугина. Слушание, являющейся подготовительной стадией разбирательства по существу, будет проходить в закрытом режиме согласно ст. 234 УПК РФ", - сказала РИА Новости Смирнова.
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Ранее со ссылкой на СК РФ сообщалось, что в качестве фигурантов по уголовному делу преступной организации Юрия Пичугина проходит 21 человек, троим из них уже вынесены приговоры. Махачу Азизову назначено наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей, у него конфискованы денежные средства, полученные преступным путем, Октай Эфендиев приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, Игорь Пармон - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 800 тысяч рублей.
С 1994 года Пичугин создал группировку и привлек к участию в ней спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Как отмечают в СК, в конце 90-х годов Пичугин ввел для членов ОПГ единую норму поведения, наказания за ее нарушение, правила безопасности и конспирации. По информации следователей, тогда группировка и приобрела иерархическое построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов. Как установил СК, у членов ОПГ была общая касса, куда поступали деньги, полученные преступным путем, с 2003 по 2006 годы эти деньги стали вкладывать в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, организации в сфере досуга и услуг, а также занимающиеся пассажирскими и грузоперевозками, лесозаготовкой. Также с 2005 по 2012 годы среди преступлений, совершенных участниками группы, было шесть убийств на территории Архангельской области и республики Коми.
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Следственный комитет РФАрхангельская областьКомиРоссияПроисшествия
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