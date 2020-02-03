В Коми суд приступил к слушанию дела банды Пичугина

Ранее со ссылкой на СК РФ сообщалось, что в качестве фигурантов по уголовному делу преступной организации Юрия Пичугина проходит 21 человек, троим из них уже вынесены приговоры. Махачу Азизову назначено наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей, у него конфискованы денежные средства, полученные преступным путем, Октай Эфендиев приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, Игорь Пармон - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 800 тысяч рублей.

С 1994 года Пичугин создал группировку и привлек к участию в ней спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Как отмечают в СК, в конце 90-х годов Пичугин ввел для членов ОПГ единую норму поведения, наказания за ее нарушение, правила безопасности и конспирации. По информации следователей, тогда группировка и приобрела иерархическое построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов. Как установил СК, у членов ОПГ была общая касса, куда поступали деньги, полученные преступным путем, с 2003 по 2006 годы эти деньги стали вкладывать в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, организации в сфере досуга и услуг, а также занимающиеся пассажирскими и грузоперевозками, лесозаготовкой. Также с 2005 по 2012 годы среди преступлений, совершенных участниками группы, было шесть убийств на территории Архангельской области и республики Коми.