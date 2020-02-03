Глава минздрава Забайкалья навестил пациента с коронавирусом в Чите

ЧИТА, 3 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников навестил заболевшего Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников навестил заболевшего новым типом коронавируса гражданина Китая, который жаловался на условия содержания в краевой инфекционной больнице, сообщается на официальном портале региона.

Ранее Минздрав России поручил проверить качество оказания помощи первому в Забайкалье пациенту с коронавирусом из Китая, так как мужчина пожаловался в СМИ на плохое лечение и на то, что о диагнозе он узнал из прессы. Позже в больнице заверили, что пациента содержат в хороших условиях.

"Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников по поручению министерства здравоохранения РФ и лично его главы Михаила Мурашко проверил условия оказания медицинской помощи в краевой клинической инфекционной больнице. Чтобы убедиться, в каких условия пребывают пациенты в закрытых боксах, министр лично пообщался с гражданином Китая, проходящим лечение от коронавируса, его женой и дочерью", - говорится в сообщении.

По словам Кожевникова, сейчас у пациента нет никаких претензий. "В боксе имеется обособленная вентиляция, горячая, холодная вода, помещение для приема пищи. Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара. Его состояние удовлетворительное, хотя остаточные явления в виде кашля еще есть. Я осмотрел больного, легкие чистые", - сказал он.