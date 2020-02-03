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Глава минздрава Забайкалья навестил пациента с коронавирусом в Чите
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РИА Новости

Глава минздрава Забайкалья навестил пациента с коронавирусом в Чите

10:50 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗдание Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
Здание Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Здание Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
ЧИТА, 3 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников навестил заболевшего новым типом коронавируса гражданина Китая, который жаловался на условия содержания в краевой инфекционной больнице, сообщается на официальном портале региона.
Ранее Минздрав России поручил проверить качество оказания помощи первому в Забайкалье пациенту с коронавирусом из Китая, так как мужчина пожаловался в СМИ на плохое лечение и на то, что о диагнозе он узнал из прессы. Позже в больнице заверили, что пациента содержат в хороших условиях.
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"Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников по поручению министерства здравоохранения РФ и лично его главы Михаила Мурашко проверил условия оказания медицинской помощи в краевой клинической инфекционной больнице. Чтобы убедиться, в каких условия пребывают пациенты в закрытых боксах, министр лично пообщался с гражданином Китая, проходящим лечение от коронавируса, его женой и дочерью", - говорится в сообщении.
По словам Кожевникова, сейчас у пациента нет никаких претензий. "В боксе имеется обособленная вентиляция, горячая, холодная вода, помещение для приема пищи. Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара. Его состояние удовлетворительное, хотя остаточные явления в виде кашля еще есть. Я осмотрел больного, легкие чистые", - сказал он.
Как уточняется в сообщении, у изолированных жены и дочери гражданина Китая также нет претензий, сейчас они ждут результаты анализов на коронавирус.
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