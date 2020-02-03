Производитель ракет "Протон" и "Ангара" не будет строить трамваи

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Центр Хруничева (производитель ракет "Протон" и "Ангара") завершил процедуру передачи Усть-Катавского вагоностроительного завода другому предприятию Роскосмоса - Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), говорится на сайте ОРКК.
Усть-Катавский вагоностроительный завод в настоящее время производит трамваи, газорегулирующее и насосное оборудование, а также занимается производством специальной продукции в области ракетной и космической техники, указано на официальном сайте предприятия.
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"Третьего февраля официально завершилась процедура передачи имущественного комплекса Усть-Катавского вагоностроительного завода от "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" в АО "УКВЗ" (входит в структуру АО "ОРКК")", - говорится в сообщении.
Процесс смены собственника завода проходил в соответствии с поручением генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина и занял чуть больше полугода.
Как отмечается в сообщении, переход завода в ОРКК, которое является центром компетенций Роскосмоса по развитию проектов диверсификации, позволит вагоностроительному заводу расширить производство продукции гражданского назначения.