Производитель ракет "Протон" и "Ангара" не будет строить трамваи

Цех Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Архивное фото

Цех Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева

Усть-Катавский вагоностроительный завод в настоящее время производит трамваи, газорегулирующее и насосное оборудование, а также занимается производством специальной продукции в области ракетной и космической техники, указано на официальном сайте предприятия.

"Третьего февраля официально завершилась процедура передачи имущественного комплекса Усть-Катавского вагоностроительного завода от "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" в АО "УКВЗ" (входит в структуру АО "ОРКК")", - говорится в сообщении.

Процесс смены собственника завода проходил в соответствии с поручением генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина и занял чуть больше полугода.