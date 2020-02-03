Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2020-02-03T10:46+0300
https://ria.ru/20200203/1564181576.html
Новые БМП "Рыцарь" предназначены для Сухопутных войск в Арктике
https://cdn25.img.ria.ru/images/156001/41/1560014168_0:309:3092:2048_1036x0_80_0_0_9f68f67568b591654f58fbd9c9efe7cb.jpg
РИА Новости

Новые БМП "Рыцарь" предназначены для Сухопутных войск в Арктике

10:46 03.02.2020
1490
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Боевые машины пехоты "Рыцарь" созданы для вооружения подразделений Сухопутных войск в Арктике, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
"В целом перевооружению Сухопутных войск уделено большое внимание. Достаточно отметить, что на этот вид Вооруженных сил пришлась четвёртая часть всего финансирования ГПВ-2020. Это позволило получить модернизированные танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М, БМП-2М "Бережок", БМП-3М, БТР-82М, новые танки Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25", "Бумеранг" и арктические "Рыцарь", - рассказал Криворучко в своей статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
20 января, 13:12
В МИД выразили беспокойство из-за роста активности НАТО в Арктике
Также в этот список вошли самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "ТорнадоГ/С" и "Ураган-1М", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-Д1", зенитные ракетные системы С-300В4, ЗРК "Бук-М3", "Тор-М2" и арктические "Тор-М2ДТ", робототехнические комплексы, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ "Ракушка", перспективная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" и экипировка "Ратник".
Официальной информации о новой разработке для арктических подразделений нет, однако, по данным открытых источников, боевая машина пехоты нового поколения "Рыцарь" должна стать основным боевым средством действующих в Арктике общевойсковых соединений. В настоящее время эту функцию выполняют МТ-ЛБ.
3601000
Обсудить 0
Новое оружие РоссииАлексей КриворучкоАрктикаРоссия
Рекомендуем
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Коронавирус 2019-nCoV
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV
В Таиланде врачи создали комбинацию лекарств для лечения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
Лента новостейМолния