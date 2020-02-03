Новые БМП "Рыцарь" предназначены для Сухопутных войск в Арктике

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Боевые машины пехоты "Рыцарь" созданы для вооружения подразделений Сухопутных войск в Боевые машины пехоты "Рыцарь" созданы для вооружения подразделений Сухопутных войск в Арктике , сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

"В целом перевооружению Сухопутных войск уделено большое внимание. Достаточно отметить, что на этот вид Вооруженных сил пришлась четвёртая часть всего финансирования ГПВ-2020. Это позволило получить модернизированные танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М, БМП-2М "Бережок", БМП-3М, БТР-82М, новые танки Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25", "Бумеранг" и арктические "Рыцарь", - рассказал Криворучко в своей статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".

Также в этот список вошли самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "ТорнадоГ/С" и "Ураган-1М", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-Д1", зенитные ракетные системы С-300В4, ЗРК "Бук-М3", "Тор-М2" и арктические "Тор-М2ДТ", робототехнические комплексы, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ "Ракушка", перспективная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" и экипировка "Ратник".