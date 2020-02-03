Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

"Насколько мне известно, на сегодняшний день установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наемники, потому что здесь много всяких наемников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом... Найти убийц очень тяжело. Наши журналисты подверглись нападению в зоне, которая не находится под контролем правительственных войск. Там свободно перемещаются чисто криминальные элементы. Их ищут", - сказал Титоренко.

Он отметил, что все, что можно было сделать - снять показания с местных жителей, провести баллистические экспертизы, передать все материалы - все это было сделано властями ЦАР.

"Расследование идет, но найти людей, которые могли скрыться в сопредельной стране, тяжело. Место, где произошло убийство - это район, где проходят пути перегона скота. Говорившие между собой якобы на арабском языке - это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке. За это время эти преступники могли скрыться на территории сопредельных стран. Это не такой простой процесс, но он идет. Власти ЦАР же не закрывают это дело из-за того, что убийцы не найдены", - резюмировал посол.