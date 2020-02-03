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Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
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РИА Новости

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

10:43 03.02.2020 (обновлено: 11:08 03.02.2020)
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© Фото : МИД РФЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Убийц российских журналистов в ЦАР пока не нашли, это могли быть выходцы из других стран, где они могли скрыться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко.
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство".
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Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
"Насколько мне известно, на сегодняшний день установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наемники, потому что здесь много всяких наемников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом... Найти убийц очень тяжело. Наши журналисты подверглись нападению в зоне, которая не находится под контролем правительственных войск. Там свободно перемещаются чисто криминальные элементы. Их ищут", - сказал Титоренко.
Он отметил, что все, что можно было сделать - снять показания с местных жителей, провести баллистические экспертизы, передать все материалы - все это было сделано властями ЦАР.
"Расследование идет, но найти людей, которые могли скрыться в сопредельной стране, тяжело. Место, где произошло убийство - это район, где проходят пути перегона скота. Говорившие между собой якобы на арабском языке - это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке. За это время эти преступники могли скрыться на территории сопредельных стран. Это не такой простой процесс, но он идет. Власти ЦАР же не закрывают это дело из-за того, что убийцы не найдены", - резюмировал посол.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Титоренко >>
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