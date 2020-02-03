Боевых действий сейчас нет ни в одном районе ЦАР, заявил посол России

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Боевых действий между правительственными войсками и вооруженными группировками сейчас нет ни в одном районе ЦАР, мирный процесс движется вперед, хартумские соглашения в целом соблюдаются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко.
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
"Да, конечно, они выполняются. Соглашение было подписано не так уж просто, переговоры шли давно, и при участии ООН, и Афросоюза, но выйти на мирное соглашение не удавалось, пока наши дипломаты не включились в эти усилия. Сначала были переговоры в Хартуме, потом соглашение было подписано в Банги, 6 февраля прошлого года. Но те положения, которые вы упомянули, как раз выполняются лучше всего. Здесь существует полная свобода создания политических партий. Более того, они действуют очень и очень активно", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, выполняются ли хартумские соглашения.
По его словам, мирный процесс продвигается вперед: "не так, как хотелось бы, но все-таки он идет и результаты этого заметны".
Посол подчеркнул, что есть районы ЦАР, где сохраняется напряженная обстановка и где происходят столкновения между вооруженными группировками.
"Но таких вот прямо боевых действий между вооруженными группировками и правительственными войсками в настоящее время нет ни в одном районе", - уточнил Титоренко.
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