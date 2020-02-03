Боевых действий сейчас нет ни в одном районе ЦАР, заявил посол России

"Да, конечно, они выполняются. Соглашение было подписано не так уж просто, переговоры шли давно, и при участии ООН, и Афросоюза, но выйти на мирное соглашение не удавалось, пока наши дипломаты не включились в эти усилия. Сначала были переговоры в Хартуме, потом соглашение было подписано в Банги, 6 февраля прошлого года. Но те положения, которые вы упомянули, как раз выполняются лучше всего. Здесь существует полная свобода создания политических партий. Более того, они действуют очень и очень активно", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, выполняются ли хартумские соглашения.