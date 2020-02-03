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Свидетель убийства журналистов в ЦАР дал все показания, заявил посол
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РИА Новости

Свидетель убийства журналистов в ЦАР дал все показания, заявил посол

10:38 03.02.2020 (обновлено: 11:08 03.02.2020)
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© Фото : СК РоссииСотрудники СК России приняли участие в следственных действиях на территории ЦАР в связи с расследованием убийства троих россиян
Сотрудники СК России приняли участие в следственных действиях на территории ЦАР в связи с расследованием убийства троих россиян
© Фото : СК России
Сотрудники СК России приняли участие в следственных действиях на территории ЦАР в связи с расследованием убийства троих россиян
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Единственный свидетель убийства российских журналистов в ЦАР уже дал все показания, других очевидцев нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко.
"Все показания дает только один человек – это водитель, который с ними ехал и который смог сбежать. Если верить его показаниям – у журналистов пытались отнять деньги, видеокамеры и так далее. Они их не отдавали, и в ответ, видимо, нападавшие прибегли к насилию. Но водитель скрылся. Он видел, что началась ссора между журналистами и вооруженными людьми. То есть это не нападение из-засады – взяли и выскочили, нет. Мы исходим из того, что дает местная сторона. Люди говорили на неком диалекте арабского языка. Водитель дал описание того, что он запомнил. Это на сегодня единственный свидетель, который жив и может дать показания. Но он все показания уже дал", - сказал посол.
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Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "убийство".
Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Титоренко >>
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