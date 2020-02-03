Свидетель убийства журналистов в ЦАР дал все показания, заявил посол

"Все показания дает только один человек – это водитель, который с ними ехал и который смог сбежать. Если верить его показаниям – у журналистов пытались отнять деньги, видеокамеры и так далее. Они их не отдавали, и в ответ, видимо, нападавшие прибегли к насилию. Но водитель скрылся. Он видел, что началась ссора между журналистами и вооруженными людьми. То есть это не нападение из-засады – взяли и выскочили, нет. Мы исходим из того, что дает местная сторона. Люди говорили на неком диалекте арабского языка. Водитель дал описание того, что он запомнил. Это на сегодня единственный свидетель, который жив и может дать показания. Но он все показания уже дал", - сказал посол.