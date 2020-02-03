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В Китай для борьбы с коронавирусом прибыла международная помощь
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РИА Новости

В Китай для борьбы с коронавирусом прибыла международная помощь

10:38 03.02.2020
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© РИА Новости / Жанна МанукянПрохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
© РИА Новости / Жанна Манукян
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Китай уже получил помощь для борьбы с новым типом коронавируса от 11 стран и ЮНИСЕФ, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"С момента начала вспышки нового типа коронавируса в Китае, ряд стран выразили понимание и поддержали Китай различными способами. По состоянию на полдень 2 февраля, в Китай прибыла помощь в виде товаров для профилактики и контроля над эпидемией из Южной Кореи, Японии, Великобритании, Франции, Турции, Пакистана, Казахстана, Венгрии, Ирана, Белоруссии, Индонезии и от ЮНИСЕФ", - сообщила дипломат.
По ее словам, еще многие страны предложили свою поддержку, "друг познается в беде, и я бы хотела выразить всем благодарность".
Она добавила, что Китаю сейчас больше всего необходимы медикаменты, защитная одежда, очки и маски.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаЮНИСЕФКитайВ мире
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