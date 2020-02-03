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Роскосмос начинает выпуск лифтов
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РИА Новости

Роскосмос начинает выпуск лифтов

10:34 03.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛифт
Лифт
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Лифт. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предприятие Роскосмоса Усть-Катавский вагоностроительный завод, выпускающий трамваи, приступил к проекту по производству лифтов, сообщила Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК, входит в Роскосмос).
"Реализуется проект по производству и последующего сервисного обслуживания современных лифтов. К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год", - говорится в сообщении на сайте ОРКК.
Отмечается, что данная техника пополнит портфель гражданской продукции госкорпорации.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал создание "космического лифта" - устройства для доставки полезной нагрузки с орбиты Луны на ее поверхность.
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Объединенная ракетно-космическая корпорацияКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинМосква
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