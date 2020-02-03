Проект о нарушении тишины соседями могут внести в ГД на этой неделе

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты от Депутаты от "Единой России" разработали законопроект, которым хотят закрепить в федеральном законодательстве статью о нарушении тишины соседями в многоквартирных домах, проект закона могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщила РИА Новости один из авторов инициативы, член комитета ГД по труду и соцполитике Ольга Павлова.

Как пояснила депутат, законопроектом предлагается установить запрет на нарушение тишины с 23:00 до 7:00. По ее словам, парламентарии предлагают прописать механизм, когда люди смогут самостоятельно составить акт, направить его в управляющую компанию, вызвать собственника и в дальнейшем, в случае систематического нарушения тишины и порядка, возможность наложения штрафа. Помимо этого, отметила Павлова, в настоящее время не во всех субъектах РФ в настоящее время принят такой закон.

"Мы подготовили изменения в Жилищный кодекс РФ, будет создана отдельная статья по этому вопросу. В дальнейшем, в случае одобрения законопроекта Госдумой, мы уже будем вносить изменения в КОАП. А именно устанавливать ответственность по отдельным нарушениям, такие как злостное нарушение тишины собственниками квартир – более 2 раз в месяц и систематическое нарушение тишины лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в многоквартирных домах", - сказала Павлова.

Депутат пояснила, что поправки о штрафах разрабатываются для внесения в действующий КоАП. "Пока новый не принят, мы работаем с текущей редакцией", - сказала она.

"В случае одобрения фракцией, законопроект планируем вносить на этой неделе", - сообщила депутат.