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2020-02-03T10:34+0300
https://ria.ru/20200203/1564180840.html
Проект о нарушении тишины соседями могут внести в ГД на этой неделе
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РИА Новости

Проект о нарушении тишины соседями могут внести в ГД на этой неделе

10:34 03.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" разработали законопроект, которым хотят закрепить в федеральном законодательстве статью о нарушении тишины соседями в многоквартирных домах, проект закона могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщила РИА Новости один из авторов инициативы, член комитета ГД по труду и соцполитике Ольга Павлова.
Как пояснила депутат, законопроектом предлагается установить запрет на нарушение тишины с 23:00 до 7:00. По ее словам, парламентарии предлагают прописать механизм, когда люди смогут самостоятельно составить акт, направить его в управляющую компанию, вызвать собственника и в дальнейшем, в случае систематического нарушения тишины и порядка, возможность наложения штрафа. Помимо этого, отметила Павлова, в настоящее время не во всех субъектах РФ в настоящее время принят такой закон.
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"Мы подготовили изменения в Жилищный кодекс РФ, будет создана отдельная статья по этому вопросу. В дальнейшем, в случае одобрения законопроекта Госдумой, мы уже будем вносить изменения в КОАП. А именно устанавливать ответственность по отдельным нарушениям, такие как злостное нарушение тишины собственниками квартир – более 2 раз в месяц и систематическое нарушение тишины лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в многоквартирных домах", - сказала Павлова.
Депутат пояснила, что поправки о штрафах разрабатываются для внесения в действующий КоАП. "Пока новый не принят, мы работаем с текущей редакцией", - сказала она.
"В случае одобрения фракцией, законопроект планируем вносить на этой неделе", - сообщила депутат.
"Основная идея в том, чтобы люди имели возможность достучаться до собственника и вместе с тем, чтобы снять напряжение от соседских войн, когда из-за отсутствия правового механизма люди иногда и "кулаками" начинают решать вопрос", - добавила Павлова.
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Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это здравая идея.
3 февраля, 11:09
Станет Президентом
10800000
Очень хорошо. Наконец-то. И ещё по этим, которые сутками на машинах с дикой, убогой громкогласной музыкой разъезжают.
3 февраля, 10:49
lyuda.terenteva.55
3910001
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