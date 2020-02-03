Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Двадцать седьмого января Хужина, Щербула и несколько других чиновников посетили горожан, переживших, и вручили им медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета", а также, как сообщили СМИ, по "символическому" батону хлеба. Это вызвало общественный резонанс, часть россиян сочли подарки неуместными. Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах.

В свою очередь, Хужина сказала, что ситуация была неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча прошла в гостеприимной атмосфере. После отставки она призвала прекратить травлю ее родных и близких в соцсетях.