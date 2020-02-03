Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

КЕРЧЬ, 3 фев — РИА Новости. Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников.
Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.
Выборы нового главы горсовета пройдут на следующей неделе, пока обязанности будет исполнять депутат от "Единой России" Ольга Солодилова.
Двадцать седьмого января Хужина, Щербула и несколько других чиновников посетили горожан, переживших блокаду Ленинграда, и вручили им медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета", а также, как сообщили СМИ, по "символическому" батону хлеба. Это вызвало общественный резонанс, часть россиян сочли подарки неуместными. Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что поздравлявших следует уволить "за глупость".
В свою очередь, Хужина сказала, что ситуация была неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча прошла в гостеприимной атмосфере. После отставки она призвала прекратить травлю ее родных и близких в соцсетях.
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