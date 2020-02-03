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Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
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РИА Новости

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

10:33 03.02.2020 (обновлено: 11:42 03.02.2020)
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© Фото : официальный сайт МО город КерчьВизит чиновников к блокадникам, проживающим в Керчи
Визит чиновников к блокадникам, проживающим в Керчи
© Фото : официальный сайт МО город Керчь
Визит чиновников к блокадникам, проживающим в Керчи. Архивное фото
КЕРЧЬ, 3 фев — РИА Новости. Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников.
Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.
Выборы нового главы горсовета пройдут на следующей неделе, пока обязанности будет исполнять депутат от "Единой России" Ольга Солодилова.
Двадцать седьмого января Хужина, Щербула и несколько других чиновников посетили горожан, переживших блокаду Ленинграда, и вручили им медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета", а также, как сообщили СМИ, по "символическому" батону хлеба. Это вызвало общественный резонанс, часть россиян сочли подарки неуместными. Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что поздравлявших следует уволить "за глупость".
В свою очередь, Хужина сказала, что ситуация была неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча прошла в гостеприимной атмосфере. После отставки она призвала прекратить травлю ее родных и близких в соцсетях.
Заместитель председателя Керченского городского совета Лариса Щербула во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
31 января, 18:07
Получившие "хлеб" блокадницы прокомментировали скандал в Керчи
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Сергей Аксенов (политик)КерчьБлокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградКрымОбщество
Популярные комментарии
Конечно! Им надо было месяца три сидеть на 200 гр хлеба и воде (чтобы походить на блокадниц), одеть фуфайки, повязать платки и надеть кирзовык сапоги.
3 февраля, 11:16
Леонид
37811024
И ещё я не пойму почему именно блокадников надо отдельно поздравлять.. Да, это страшно, тяжело было, что они перенесли никто не прочувствует из последующих поколений .. Но почему не поздравляют отдельно людей , например, с освобождением Смоленщины? В оккупации 2 года.. В Ленинграде пытка голодом и смерть от него, а в оккупации - пытки, физическое уничтожение.. Неизвестно что страшнее..
3 февраля, 11:23
eaermak agat
221112022
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