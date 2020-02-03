В третьем приграничном с Китаем районе Приморья ввели режим ЧС

Пассажир общается с полицейским в терминале F аэропорта Шереметьево

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Пограничном районе Режим ЧС ввели в Пограничном районе Приморья для предотвращения заноса коронавируса, сообщил РИА Новости начальник отела ГО ЧС района Агарза Керимов.

Накануне режим ЧС ввели на территории Октябрьского района и в Хасанском районе.

"Сегодня на заседании КЧС был введен режим ЧС", - сказал Керимов.

Ранее сообщалось, что в Пограничном районе развернут карантинный пункт для прибывающих из КНР по виду на жительство с признаками инфекции, там находятся три гражданина КНР.

"Там их по-прежнему трое, чувствуют себя нормально, находятся на карантине", - добавил собеседник агентства.