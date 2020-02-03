В третьем приграничном с Китаем районе Приморья ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Пограничном районе Приморья для предотвращения заноса коронавируса, сообщил РИА Новости начальник отела ГО ЧС района Агарза Керимов.
Накануне режим ЧС ввели на территории Октябрьского района и в Хасанском районе.
"Сегодня на заседании КЧС был введен режим ЧС", - сказал Керимов.
Ранее сообщалось, что в Пограничном районе развернут карантинный пункт для прибывающих из КНР по виду на жительство с признаками инфекции, там находятся три гражданина КНР.
"Там их по-прежнему трое, чувствуют себя нормально, находятся на карантине", - добавил собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.