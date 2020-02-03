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Голикова рассказала о принимаемых мерах в связи с коронавирусом
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РИА Новости

Голикова рассказала о принимаемых мерах в связи с коронавирусом

10:29 03.02.2020 (обновлено: 11:04 03.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Меры для мобилизации специалистов принимаются в регионах РФ в связи с коронавирусом, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
По ее словам, в целом субъекты РФ готовы к реагированию на чрезвычайную ситуацию. В медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, приготовлены дополнительные места.
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"Должна также отметить, что министерством здравоохранения и Роспотребнадзором принимаются все меры для мобилизации специалистов и оборудования", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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