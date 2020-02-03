Голикова рассказала о принимаемых мерах в связи с коронавирусом

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Меры для мобилизации специалистов принимаются в регионах РФ в связи с коронавирусом, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
По ее словам, в целом субъекты РФ готовы к реагированию на чрезвычайную ситуацию. В медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, приготовлены дополнительные места.
"Должна также отметить, что министерством здравоохранения и Роспотребнадзором принимаются все меры для мобилизации специалистов и оборудования", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.