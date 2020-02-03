ВКС к 2027 году получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2

"Идет строительство стратегического ракетоносца Ту-160М2. Первый его полёт запланирован на 2021 год, а поставки в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году. До 2027 года будет закуплено десять таких ракетоносцев", - сказал замминистра в статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".