ВКС к 2027 году получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушно-космические силы к 2027 году получат 10 новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Идет строительство стратегического ракетоносца Ту-160М2. Первый его полёт запланирован на 2021 год, а поставки в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году. До 2027 года будет закуплено десять таких ракетоносцев", - сказал замминистра в статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".
Ту-160М – глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый полёт самолёт совершил 2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ имени Горбунова.
"Стратеги" Ту-160М2 будут собираться "с нуля" в рамках возобновления программы производства бомбардировщиков, о начале которой в 2015 году заявлял министр обороны Сергей Шойгу.
Вчера, 14:41Модернизированный Ту-160М совершил первый полет