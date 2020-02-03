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ВКС к 2027 году получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2
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РИА Новости

ВКС к 2027 году получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2

10:25 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим ТумановСамолет Ту-160
Самолет Ту-160
© РИА Новости / Максим Туманов
Самолет Ту-160 . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушно-космические силы к 2027 году получат 10 новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Идет строительство стратегического ракетоносца Ту-160М2. Первый его полёт запланирован на 2021 год, а поставки в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году. До 2027 года будет закуплено десять таких ракетоносцев", - сказал замминистра в статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".
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Ту-160М – глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый полёт самолёт совершил 2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ имени Горбунова.
"Стратеги" Ту-160М2 будут собираться "с нуля" в рамках возобновления программы производства бомбардировщиков, о начале которой в 2015 году заявлял министр обороны Сергей Шойгу.
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Ту-160М2Воздушно-космические силы РоссииАлексей КриворучкоРоссияБезопасность
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