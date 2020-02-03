МИД Китая прокомментировал меры ряда стран по борьбе с коронавирусом

"Большинство стран заявили, что высоко ценят и поддерживают усилия КНР в борьбе с новым типом коронавируса, и мы понимаем и уважаем их (решение – ред.) ввести карантинные меры на границе или ввести необходимые меры в отношении въезда на их территорию граждан КНР", - заявила дипломат в ходе онлайн-брифинга.

При этом она подчеркнула, что "в то же время, реакция и ограничительные меры ряда стран, и США в особенности, на вспышку коронавируса в Китае были чрезмерными, и явно идут вразрез с рекомендациями ВОЗ".