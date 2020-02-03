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МИД Китая прокомментировал меры ряда стран по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

МИД Китая прокомментировал меры ряда стран по борьбе с коронавирусом

10:25 03.02.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкСитуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Реакция и ограничительные меры ряда стран, особенно США, на вспышку коронавируса в Китае были чрезмерными, идут вразрез с рекомендациями ВОЗ, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Большинство стран заявили, что высоко ценят и поддерживают усилия КНР в борьбе с новым типом коронавируса, и мы понимаем и уважаем их (решение – ред.) ввести карантинные меры на границе или ввести необходимые меры в отношении въезда на их территорию граждан КНР", - заявила дипломат в ходе онлайн-брифинга.
При этом она подчеркнула, что "в то же время, реакция и ограничительные меры ряда стран, и США в особенности, на вспышку коронавируса в Китае были чрезмерными, и явно идут вразрез с рекомендациями ВОЗ".
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2020002
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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