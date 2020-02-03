Россия защитит военные спутники от внешнего воздействия

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия в рамках государственной программы вооружений до 2027 года планирует создать систему защиты военной орбитальной группировки от внешнего воздействия, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В ГПВ-2027 (государственная программа вооружений до 2027 года - ред.) заложены планы дальнейшего совершенствования и обновления орбитальной группировки Космических войск, создания системы её защиты от различного воздействия", - сказал он в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии".

В августе 2019 года Минобороны РФ рассказало, что после проверок космических аппаратов "Космос-2535" и "Космос-2536", выведенных на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в июле и представляющих собой спутник-регистратор и спутник-инспектор, один из аппаратов провел инспекцию второго, оценил его состояние и совершил орбитальное обслуживание, а также передал на Землю информацию о состоявшемся осмотре.

По информации военного ведомства, спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания. Их целевая аппаратура регистрирует воздействия на космический аппарат-регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей.

В книге "Огранка "Алмазов", выпущенной в 2019 году НПО машиностроения, сообщается, что радарный спутник дистанционного зондирования "Кондор-Э", который был изготовлен для ЮАР и выведен на орбиту в декабре 2014 года, отказал в апреле 2015 года из-за внешнего воздействия. "Полет космического аппарата продолжался, но командную радиолинию и телеметрию при странных обстоятельствах как бы кто-то каким-то образом выключил во время полета аппарата вне территории России", - утверждается в книге.

В апреле 2015 года по непонятной причине вышел из строя спутник EgyptSat-2, построенный в России по заказу Египта. Он был запущен в апреле 2014 года и отказал вскоре после передачи управления аппаратом от российских специалистов египетским коллегам. Как отмечал тогдашний глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, не исключалось внешнее воздействие на аппарат, или к поломке привела избыточная солнечная активность.