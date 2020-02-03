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Россия защитит военные спутники от внешнего воздействия
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РИА Новости

Россия защитит военные спутники от внешнего воздействия

10:22 03.02.2020 (обновлено: 11:18 03.02.2020)
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© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны России Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Перейти в фотобанк
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия в рамках государственной программы вооружений до 2027 года планирует создать систему защиты военной орбитальной группировки от внешнего воздействия, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В ГПВ-2027 (государственная программа вооружений до 2027 года - ред.) заложены планы дальнейшего совершенствования и обновления орбитальной группировки Космических войск, создания системы её защиты от различного воздействия", - сказал он в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии".
В августе 2019 года Минобороны РФ рассказало, что после проверок космических аппаратов "Космос-2535" и "Космос-2536", выведенных на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в июле и представляющих собой спутник-регистратор и спутник-инспектор, один из аппаратов провел инспекцию второго, оценил его состояние и совершил орбитальное обслуживание, а также передал на Землю информацию о состоявшемся осмотре.
По информации военного ведомства, спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания. Их целевая аппаратура регистрирует воздействия на космический аппарат-регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей.
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В книге "Огранка "Алмазов", выпущенной в 2019 году НПО машиностроения, сообщается, что радарный спутник дистанционного зондирования "Кондор-Э", который был изготовлен для ЮАР и выведен на орбиту в декабре 2014 года, отказал в апреле 2015 года из-за внешнего воздействия. "Полет космического аппарата продолжался, но командную радиолинию и телеметрию при странных обстоятельствах как бы кто-то каким-то образом выключил во время полета аппарата вне территории России", - утверждается в книге.
В апреле 2015 года по непонятной причине вышел из строя спутник EgyptSat-2, построенный в России по заказу Египта. Он был запущен в апреле 2014 года и отказал вскоре после передачи управления аппаратом от российских специалистов египетским коллегам. Как отмечал тогдашний глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, не исключалось внешнее воздействие на аппарат, или к поломке привела избыточная солнечная активность.
Ранее российские эксперты предположили, что российский студенческий спутник "Университетский-Татьяна", запущенный в январе 2005 года, мог стать жертвой проводимых в США экспериментов по лучевому воздействию на космические аппараты, поскольку вышел из строя в 2007 году, пролетая над западным полушарием - вне зоны видимости российских средств наблюдения.
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Алексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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