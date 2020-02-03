Министр информации и связи Крыма подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов заявил, что написал заявление об увольнении.

"Я покидаю пост министра, но остаюсь в команде. Это нормальные процессы, связанные с ротацией. Новому министру желаю продолжать начатое. Очень много проектов интересных", - сказал РИА Новости Зырянов.