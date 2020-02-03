Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Из России будут депортировать зараженных Михаил Мишустин на оперативном совещании. Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительствана оперативном совещании.

Такие меры вводятся из-за того, что новую инфекцию добавили в перечень особо опасных заболеваний. Кроме того, возможна изоляция заболевших и карантин.

Ранее Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. В частности, он предусматривает подготовку документов на ввоз незарегистрированных лекарств.

Премьер-министр также утвердил состав оперативного штаба по борьбе с инфекцией, его председателем стала вице-премьер Татьяна Голикова. Первое заседание пройдет в 14 часов.

Вспышка вируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань , провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, заразились около 17 тысяч человек, более 360 умерли.

Самая сложная ситуация в Китае , однако вирус проник и в другие страны, включая Россию . ВОЗ признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Как распознать болезнь

Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.