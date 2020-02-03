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2020-02-03T12:11+0300
https://ria.ru/20200203/1564180128.html
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
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РИА Новости

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

10:21 03.02.2020 (обновлено: 12:11 03.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Такие меры вводятся из-за того, что новую инфекцию добавили в перечень особо опасных заболеваний. Кроме того, возможна изоляция заболевших и карантин.
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Ранее Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. В частности, он предусматривает подготовку документов на ввоз незарегистрированных лекарств.
Премьер-министр также утвердил состав оперативного штаба по борьбе с инфекцией, его председателем стала вице-премьер Татьяна Голикова. Первое заседание пройдет в 14 часов.

Вспышка вируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
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По последним данным, заразились около 17 тысяч человек, более 360 умерли.
Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. ВОЗ признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Как распознать болезнь

Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинРоссия
Популярные комментарии
Гениально, повезёт доберутся до дома - нет значит не судьба, делов то
3 февраля, 10:45
Евгений Шевелев
11212115
Депортировать придется в скафандрах...
3 февраля, 11:16
Von Stirliz
253001
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