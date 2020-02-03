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2020-02-03T11:29+0300
https://ria.ru/20200203/1564180055.html
Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса
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РИА Новости

Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса

10:19 03.02.2020 (обновлено: 11:29 03.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир общается с полицейским в терминале F аэропорта Шереметьево
Пассажир общается с полицейским в терминале F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.
"Приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем", — рассказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.
В частности, 2019-nCoV добавлен в перечень особо опасных заболеваний, что позволит депортировать зараженных иностранцев, а также применять изоляцию и карантин.
Глава кабмина добавил, что сейчас те, у кого выявлен вирус, изолированы и врачи оказывают им всю необходимую помощь.
"В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору", — заключил Мишустин.
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.
Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
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10316119742
Обсудить 17
КитайРоссияУханьРаспространение нового коронавирусаМихаил МишустинПроисшествия
Популярные комментарии
Молодец Мишустин, держит ситуацию под контролем
3 февраля, 11:01
DKDen KL
14110006
Это приказ ни о чём, всё равно что сказать , давайте работать лучше и закрыть собрание.
3 февраля, 11:00
Владимир Белов
13100011
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