Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса

"Приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем", — рассказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

В частности, 2019-nCoV добавлен в перечень особо опасных заболеваний, что позволит депортировать зараженных иностранцев, а также применять изоляцию и карантин.

Глава кабмина добавил, что сейчас те, у кого выявлен вирус, изолированы и врачи оказывают им всю необходимую помощь.

"В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору", — заключил Мишустин.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань , провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.

Самая сложная ситуация в Китае , однако вирус проник и в другие страны, включая Россию . Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.

Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.