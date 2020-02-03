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На Урале промпредприятия временно снизят объем выбросов
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РИА Новости

На Урале промпредприятия временно снизят объем выбросов

10:18 03.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГорода России. Карабаш
Города России. Карабаш
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Города России. Карабаш. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Крупные промпредприятия в Челябинске частично приостанавливают работу для снижения выбросов в атмосферный воздух из-за объявленных до вечера понедельник неблагоприятных метеоусловий, сообщила пресс-служба минэкологии.
По данным ведомства, с 19.00 2 февраля до 19.00 3 февраля в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте объявлен режим неблагоприятных метеоусловий 1 степени. В Магнитогорске и Сатке неблагоприятные метеоусловия продержатся с 19.00 2 февраля до 14.00 3 февраля. В этот период крупные промпредприятия переходят к реализации основных мероприятий, направленных на снижение выбросов.
"Специалисты надзорных ведомств контролируют выполнение предприятиями мероприятий, направленных на снижение выбросов. Так, Челябинский металлургический комбинат выводит из эксплуатации две методические печи в прокатных цехах и машину газовой резки слябов, в цехе подготовки шихты не проводятся взрывные работы, прекращается ремонт и сушка конвертеров. На Челябинском электрометаллургическом комбинате сокращается производительность оборудования, приостанавливается работа 6 печей, проводится снижение загрузки прессов", - говорится в сообщении.
Так, на Челябинском цинковом заводе допускается работа только одной из двух печей для установки получения цинкового купороса, либо на каждую из них снижается подача раствора и расход газа, уточняется в сообщении. Также снижается производительность печей и в других цехах, поясняется в сообщении.
На Челябинском трубопрокатном заводе сокращаются часы работы технологического оборудования, снижаются объемы производства, также прекращается работа установок по обдирке и продувке труб, а также продувке электродвигателей на участке проката, частично прекращаются сварочные работы, поясняет пресс-служба.
Кроме того, на челябинских ТЭЦ ограничена работа оборудования, снижается часовой расход топлива, усиливается контроль за работой приборов и систем, снижают мощность технологических линий на Заводе Минплита и челябинском заводе "Техно", добавляется в сообщении.
По словам замминистра экологии области Виталия Безрукова, ведомство проводит мониторинг и контролирует выполнение мероприятий, установленных для режима НМУ. "Также мы настаиваем на том, чтобы промышленники, помимо основных мероприятий по снижению выбросов, проводили дополнительные. На основании поступающих обращений от жителей министерство сегодня утром направили передвижные лаборатории в Ленинский район Челябинска, а также Коркино и Копейск. На данный момент там ведутся замеры воздуха. Также по предполагаемым источникам с проверкой выехали специалисты регионального экологического надзора", - цитирует пресс-служба слова Безрукова.
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Ленинский район (Махачкала)Челябинский цинковый заводЧелябинскЗлатоустОбщество
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