На Урале промпредприятия временно снизят объем выбросов

ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Крупные промпредприятия в Крупные промпредприятия в Челябинске частично приостанавливают работу для снижения выбросов в атмосферный воздух из-за объявленных до вечера понедельник неблагоприятных метеоусловий, сообщила пресс-служба минэкологии.

По данным ведомства, с 19.00 2 февраля до 19.00 3 февраля в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте объявлен режим неблагоприятных метеоусловий 1 степени. В Магнитогорске и Сатке неблагоприятные метеоусловия продержатся с 19.00 2 февраля до 14.00 3 февраля. В этот период крупные промпредприятия переходят к реализации основных мероприятий, направленных на снижение выбросов.

"Специалисты надзорных ведомств контролируют выполнение предприятиями мероприятий, направленных на снижение выбросов. Так, Челябинский металлургический комбинат выводит из эксплуатации две методические печи в прокатных цехах и машину газовой резки слябов, в цехе подготовки шихты не проводятся взрывные работы, прекращается ремонт и сушка конвертеров. На Челябинском электрометаллургическом комбинате сокращается производительность оборудования, приостанавливается работа 6 печей, проводится снижение загрузки прессов", - говорится в сообщении.

Так, на Челябинском цинковом заводе допускается работа только одной из двух печей для установки получения цинкового купороса, либо на каждую из них снижается подача раствора и расход газа, уточняется в сообщении. Также снижается производительность печей и в других цехах, поясняется в сообщении.

На Челябинском трубопрокатном заводе сокращаются часы работы технологического оборудования, снижаются объемы производства, также прекращается работа установок по обдирке и продувке труб, а также продувке электродвигателей на участке проката, частично прекращаются сварочные работы, поясняет пресс-служба.

Кроме того, на челябинских ТЭЦ ограничена работа оборудования, снижается часовой расход топлива, усиливается контроль за работой приборов и систем, снижают мощность технологических линий на Заводе Минплита и челябинском заводе "Техно", добавляется в сообщении.