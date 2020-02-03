Мишустин: в России есть все необходимое для защиты от коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России есть все необходимые лекарства и средства защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией.
"В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору", - отметил он.
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