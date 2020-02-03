Мишустин: в России есть все необходимое для защиты от коронавируса

"В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору", - отметил он.