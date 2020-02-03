Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T10:40+0300
https://ria.ru/20200203/1564179993.html
Мишустин: в России есть все необходимое для защиты от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564108401_0:138:3122:1894_1036x0_80_0_0_71a9d8a6175b00922c4574cfbba71fc4.jpg
РИА Новости

Мишустин: в России есть все необходимое для защиты от коронавируса

10:18 03.02.2020 (обновлено: 10:40 03.02.2020)
11612
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России есть все необходимые лекарства и средства защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией.
"В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору", - отметил он.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
181234110
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинРоссияОбщество
Рекомендуем
Семья во время прогулки на набережной
Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Пассажир общается с полицейским в терминале F аэропорта Шереметьево
Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Скрин объявления о продаже девочки на сайте торговли с рук
Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
У жительницы Ленинградской области подозревают коронавирус
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
Лента новостейМолния