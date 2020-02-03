В Пекине оценили влияние коронавируса на экономику

"В настоящий момент еще не закончился период новогодних поездок "Чуньюнь", но пассажиропоток на всех видах транспорта значительно снизился, заметно упали по сравнению с этим же периодом прошлого года кассовые сборы в кино, доходы туристической отрасли и сферы общественного питания", - сообщил он.