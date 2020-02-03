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В Пекине оценили влияние коронавируса на экономику
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РИА Новости

В Пекине оценили влияние коронавируса на экономику

10:16 03.02.2020
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкСитуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Влияние на экономику КНР ситуации с распространением коронавируса будет зависеть от эффективности предпринимаемых правительством мер по профилактике и контролю над эпидемической ситуацией, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель главы государственного комитета по делам развития и реформе КНР Лянь Вэйлян.
"Влияние распространения заболевания на экономику будет определяться успешностью и результативностью мер по профилактике и контролю, следует подчеркнуть, что это влияние этапное, носит временный характер и не сможет изменить базовых основ развития китайской экономики в долгосрочной перспективе", - заявил Лянь Вэйлян.
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Он подчеркнул, что в настоящий момент вспышка коронавируса преимущественно оказывает влияние на сферу потребления, особенно транспортные и туристические услуги, сектор общественного питания, гостиничный бизнес и сферу развлечений.
"В настоящий момент еще не закончился период новогодних поездок "Чуньюнь", но пассажиропоток на всех видах транспорта значительно снизился, заметно упали по сравнению с этим же периодом прошлого года кассовые сборы в кино, доходы туристической отрасли и сферы общественного питания", - сообщил он.
При этом по его словам, оживилась цифровая экономика, так как возросло число покупок через интернет, заказов еды и продуктов.
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