Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР, заявил посол

"Это слухи, такого вопроса не стоит. На этот счет было сделано заявление президента ЦАР, неправильно переведенное с французского языка, и наша позиция - она ясна. Никаких наших военных баз в Центральной Африке нет, и мы не собираемся их открывать", - сказал посол в ответ на вопрос о том, обсуждается ли сейчас вопрос об открытии военной базы РФ в ЦАР.
Он отметил, что военная помощь России Центральноафриканской Республике заключается в обучении будущих военнослужащих или переобучении нынешних военнослужащих вооруженных сил африканской страны, а также поставках на безвозмездной основе легкого стрелкового оружия.
"В этом и заключается наше участие, но насчет баз – нет… Никаких военных баз и тем более участия в каких-то операциях – это нет. Здесь есть только одна военная база – это военная база Франции, созданная еще по старым соглашениям. Она находится в районе аэропорта и обеспечивает его безопасность", - подчеркнул Титоренко.