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https://ria.ru/20200203/1564179917.html
Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР, заявил посол
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РИА Новости

Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР, заявил посол

10:15 03.02.2020 (обновлено: 11:08 03.02.2020)
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© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу, в Центральной Африке вообще нет никаких российских баз и не планируется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
"Это слухи, такого вопроса не стоит. На этот счет было сделано заявление президента ЦАР, неправильно переведенное с французского языка, и наша позиция - она ясна. Никаких наших военных баз в Центральной Африке нет, и мы не собираемся их открывать", - сказал посол в ответ на вопрос о том, обсуждается ли сейчас вопрос об открытии военной базы РФ в ЦАР.
Он отметил, что военная помощь России Центральноафриканской Республике заключается в обучении будущих военнослужащих или переобучении нынешних военнослужащих вооруженных сил африканской страны, а также поставках на безвозмездной основе легкого стрелкового оружия.
"В этом и заключается наше участие, но насчет баз – нет… Никаких военных баз и тем более участия в каких-то операциях – это нет. Здесь есть только одна военная база – это военная база Франции, созданная еще по старым соглашениям. Она находится в районе аэропорта и обеспечивает его безопасность", - подчеркнул Титоренко.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Титоренко >>
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