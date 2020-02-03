Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР, заявил посол

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу, в Центральной Африке вообще нет никаких российских баз и не планируется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

"Это слухи, такого вопроса не стоит. На этот счет было сделано заявление президента ЦАР, неправильно переведенное с французского языка, и наша позиция - она ясна. Никаких наших военных баз в Центральной Африке нет, и мы не собираемся их открывать", - сказал посол в ответ на вопрос о том, обсуждается ли сейчас вопрос об открытии военной базы РФ в ЦАР.

Он отметил, что военная помощь России Центральноафриканской Республике заключается в обучении будущих военнослужащих или переобучении нынешних военнослужащих вооруженных сил африканской страны, а также поставках на безвозмездной основе легкого стрелкового оружия.