Минобороны до 2027 года планирует получить 423 современных вертолета

"Холдинг "Вертолёты России" передал в войска (в 2019 г - ред.) 112 вертолетов, из них 58 – досрочно. Всего до 2027 года министерство обороны рассчитывает получить 423 современных вертолёта, в их числе 96 ударных комплексов Ми-28НМ, как это заложено в ГПВ-2027 (государственной программе вооружений до 2027 года - ред.)", - сказал он в статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".