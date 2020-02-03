Минобороны до 2027 года планирует получить 423 современных вертолета

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобороны РФ до 2027 года рассчитывает получить 423 современных вертолета, в их числе 96 ударных Ми-28НМ, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
"Холдинг "Вертолёты России" передал в войска (в 2019 г - ред.) 112 вертолетов, из них 58 – досрочно. Всего до 2027 года министерство обороны рассчитывает получить 423 современных вертолёта, в их числе 96 ударных комплексов Ми-28НМ, как это заложено в ГПВ-2027 (государственной программе вооружений до 2027 года - ред.)", - сказал он в статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".
Ранее Криворучко сообщал, что военное ведомство заказало 98 вертолетов Ми-28НМ, два вертолета установочной партии уже переданы Минобороны. Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский заявлял, что до конца 2021 года будет поставлено 18 машин, а дальше - по 16 в год.
Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.