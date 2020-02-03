Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T10:07+0300
https://ria.ru/20200203/1564179645.html
И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков
https://cdn22.img.ria.ru/images/150616/75/1506167513_0:108:1500:952_1036x0_80_0_0_56dd1738293a396063c183c66bb5db2c.jpg
РИА Новости

И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков

10:07 03.02.2020
2126
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПортфель чиновника. Архивное фото
Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Портфель чиновника. Архивное фото. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики утром в пятницу, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. В тот же день два заместителя председателя кабмина Чувашии – руководитель администрации главы республики Юрий Васильев и министр финансов Светлана Енилина - были освобождены от должностей по собственному желанию. И.о. руководителя администрации главы Чувашии в выходные был назначен Николай Каргин, с 2017 года занимавший пост начальника управления внутренней политики в администрации главы республики.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 14:19
В Кремле объяснили, с чем связано увольнение экс-главы Чувашии
"Назначить Ноздрякова Михаила Геннадьевича исполняющим обязанности министра финансов Чувашской Республики", - говорится в указе врио главы Чувашии, опубликованном на официальном портале органов власти республики. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания – 3 февраля 2020 года.
Как сообщается на сайте, Ноздряков возглавлял министерство финансов Чувашии с 2011 по 2014 год. В августе 2015 года он был назначен первым заместителем директора департамента финансов Севастополя.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.
100100
Обсудить 0
ЧувашияПолитика
Рекомендуем
Адольф Иоффе на подписании Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией
Тартуский мирный договор 1920 года
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде
В Коми суд приступил к слушанию дела банды Пичугина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Здание администрации главы Республики Чувашия в городе Чебоксары
Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин: в России есть все необходимое для защиты от коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит, как тело мужчины оказалось на Поклонном кресте в Белгороде
Овощи
В Якутии возьмут под особый контроль цены на овощи и фрукты из Китая
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Семья во время прогулки на набережной
Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения
Подразделения сирийской армии
В МИД Ирана оценили развитие ситуации в Сирии
Здание Государственной Думы РФ
Проект о нарушении тишины соседями могут внести в ГД на этой неделе
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Симферополь
Министр информации и связи Крыма подал в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
Лента новостейМолния