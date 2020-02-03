И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики утром в пятницу, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. В тот же день два заместителя председателя кабмина Чувашии – руководитель администрации главы республики Юрий Васильев и министр финансов Светлана Енилина - были освобождены от должностей по собственному желанию. И.о. руководителя администрации главы Чувашии в выходные был назначен Николай Каргин, с 2017 года занимавший пост начальника управления внутренней политики в администрации главы республики.
"Назначить Ноздрякова Михаила Геннадьевича исполняющим обязанности министра финансов Чувашской Республики", - говорится в указе врио главы Чувашии, опубликованном на официальном портале органов власти республики. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания – 3 февраля 2020 года.
Как сообщается на сайте, Ноздряков возглавлял министерство финансов Чувашии с 2011 по 2014 год. В августе 2015 года он был назначен первым заместителем директора департамента финансов Севастополя.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.