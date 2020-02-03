И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков

Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики утром в пятницу, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. В тот же день два заместителя председателя кабмина Чувашии – руководитель администрации главы республики Юрий Васильев и министр финансов Светлана Енилина - были освобождены от должностей по собственному желанию. И.о. руководителя администрации главы Чувашии в выходные был назначен Николай Каргин, с 2017 года занимавший пост начальника управления внутренней политики в администрации главы республики.