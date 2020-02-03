Заводские испытания топливозаправщика Ил-96-400ТЗ завершат в мае

"Для полетов в Крым". Авиаэксперт оценил двухмоторный Ил-96 Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году. В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал о конкурентном преимуществе этого самолета.