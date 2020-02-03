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Заводские испытания топливозаправщика Ил-96-400ТЗ завершат в мае
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РИА Новости

Заводские испытания топливозаправщика Ил-96-400ТЗ завершат в мае

10:05 03.02.2020
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© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина"Сборка опытного образца самолета Ил-96-400М
Сборка опытного образца самолета Ил-96-400М
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заводские летные испытания новейшего самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ должны завершиться в мае 2020 года, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В мае 2020 года планируется закончить заводские летные испытания перспективного самолёта-заправщика Ил-96-400ТЗ", - сказал он в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии".
Ил-96 СЛО Россия над аэропортом Шереметьево в Москве
9 августа 2019, 15:57Сказано в эфире
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Криворучко отметил, что новый топливозаправщик создан на базе грузовой модификации Ил-96-400Т, он будет способен передавать свыше 65 тонн топлива на удалении до 3,5 тысячи километров.
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Алексей КриворучкоИл-96Безопасность
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