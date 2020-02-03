Заводские испытания топливозаправщика Ил-96-400ТЗ завершат в мае

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заводские летные испытания новейшего самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ должны завершиться в мае 2020 года, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В мае 2020 года планируется закончить заводские летные испытания перспективного самолёта-заправщика Ил-96-400ТЗ", - сказал он в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии".
9 августа 2019, 15:57Сказано в эфире"Для полетов в Крым". Авиаэксперт оценил двухмоторный Ил-96Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году. В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал о конкурентном преимуществе этого самолета.
Криворучко отметил, что новый топливозаправщик создан на базе грузовой модификации Ил-96-400Т, он будет способен передавать свыше 65 тонн топлива на удалении до 3,5 тысячи километров.