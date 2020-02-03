В Крыму не будут сносить надпись "Парк львов Тайган"

Ранее сообщалось, что решением суда надпись "Парк львов Тайган" должна быть снесена. Согласование на установку огромных белоснежных букв на правительственном уровне было получено парком львов во время нахождения Крыма в составе Украины, однако вся необходимая техническая документация в должном порядке оформлена не была. Несмотря на это, в начале 2014 года буквы установили на косогоре. Высота букв - 10 метров, ширина надписи - около 170 метров. Надпись была внесена в Книгу рекордов России как самая большая объемная надпись.