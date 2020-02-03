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В Крыму не будут сносить надпись "Парк львов Тайган"
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РИА Новости

В Крыму не будут сносить надпись "Парк львов Тайган"

10:04 03.02.2020
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСафари-парк "Тайган" в Белогорском районе
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Установленная в Белогорском районе Крыма надпись "Парк львов Тайган", которая попала в Книгу рекордов России как самая объемная, оставят, буквы сносить не будут, сообщил директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.
Ранее сообщалось, что решением суда надпись "Парк львов Тайган" должна быть снесена. Согласование на установку огромных белоснежных букв на правительственном уровне было получено парком львов во время нахождения Крыма в составе Украины, однако вся необходимая техническая документация в должном порядке оформлена не была. Несмотря на это, в начале 2014 года буквы установили на косогоре. Высота букв - 10 метров, ширина надписи - около 170 метров. Надпись была внесена в Книгу рекордов России как самая большая объемная надпись.
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"Буквы останутся. Есть соответствующий отдельный пункт протокола Минэкономразвития РФ, согласованный с главой республики, о том, что мне нужно обратиться с соответствующим заявлением в министерство имущественных отношений, Совет министров, Белогорскую администрацию о том, чтобы найден был путь и буквы остались на месте", - сказал РИА Новости Зубков.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковКрымВ мире
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