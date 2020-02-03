В Якутии возьмут под особый контроль цены на овощи и фрукты из Китая

ЯКУТИЯ, 3 фев - РИА Новости. Глава Глава Якутии Айсен Николаев поручил кабмину взять под особый контроль цены на овощи и фрукты из КНР, завышаемые оптовиками из-за приостановки сообщения между приграничными регионами ДФО и КНР по причине угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В понедельник на планерном совещании правительства Николаев поручил взять под особый контроль ценообразование на овощи и фрукты в Якутии. Большая доля товара в республику привозится из КНР, поэтому закрытие границы может сказаться на повышении цен. Что касается магазинов города Якутска, свежие овощи и зелень будет поставлять тепличный комплекс "Саюри", который уже выходит на проектную мощность.

"Приостановка грузового сообщения между приграничными регионами Дальнего Востока и Китайской Народной Республикой в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, не должна привести к дефициту овощей и фруктов и безосновательному повышению цен в регионе", - приводятся слова главы.

Он напомнил, что полномочия по ведению мониторинга цен на продукты питания и товары первой необходимости относятся к органам местного самоуправления.

"Ситуацией уже воспользовались недобросовестные оптовики, и за эти дни в оптовых базах цены на свежие овощи безосновательно возросли в два раза. Необходимо с участием правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представителей крупных оптовых баз, органов местного самоуправления на уровне курирующего заместителя председателя правительства держать ситуацию на особом контроле…", - сказал Николаев.