Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T10:00+0300
https://ria.ru/20200203/1564179373.html
В Якутии возьмут под особый контроль цены на овощи и фрукты из Китая
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/70/1563817003_0:26:3076:1756_1036x0_80_0_0_17094e07b0fd8e8cb98154fa2448fee3.jpg
РИА Новости

В Якутии возьмут под особый контроль цены на овощи и фрукты из Китая

10:00 03.02.2020
197
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Овощи . Архивное фото
ЯКУТИЯ, 3 фев - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил кабмину взять под особый контроль цены на овощи и фрукты из КНР, завышаемые оптовиками из-за приостановки сообщения между приграничными регионами ДФО и КНР по причине угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В понедельник на планерном совещании правительства Николаев поручил взять под особый контроль ценообразование на овощи и фрукты в Якутии. Большая доля товара в республику привозится из КНР, поэтому закрытие границы может сказаться на повышении цен. Что касается магазинов города Якутска, свежие овощи и зелень будет поставлять тепличный комплекс "Саюри", который уже выходит на проектную мощность.
"Приостановка грузового сообщения между приграничными регионами Дальнего Востока и Китайской Народной Республикой в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, не должна привести к дефициту овощей и фруктов и безосновательному повышению цен в регионе", - приводятся слова главы.
Он напомнил, что полномочия по ведению мониторинга цен на продукты питания и товары первой необходимости относятся к органам местного самоуправления.
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
09:52
Во Владивостоке из-за коронавируса в Китае возник дефицит овощей
"Ситуацией уже воспользовались недобросовестные оптовики, и за эти дни в оптовых базах цены на свежие овощи безосновательно возросли в два раза. Необходимо с участием правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представителей крупных оптовых баз, органов местного самоуправления на уровне курирующего заместителя председателя правительства держать ситуацию на особом контроле…", - сказал Николаев.
Кроме того, глава сообщил, что в адрес правительства Якутии от провинции Хэйлунцзян поступило обращение с просьбой оказать помощь в обеспечении медицинскими масками и необходимыми медикаментами. В связи с этим кабмину поручено оказать провинции Хэйлунцзян необходимую гуманитарную помощь.
400000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаАйсен НиколаевКитайЯкутияЭкономика
Рекомендуем
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Во Владивостоке из-за коронавируса в Китае возник дефицит овощей
Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors
S&P подтвердило рейтинг Турции на уровне "B+" со стабильным прогнозом
Председатель правительства РФ Михаил Мишусти
Мишустин рассказал о ситуации с незарегистрированными лекарствами
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Цены на продовольственные товары в Китае остаются стабильными
Город Банги в Центральноафриканской Республике
Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР, заявил посол
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова анонсировала заседание оперативного штаба по коронавирусу
Представление полпреда президента РФ в УФО И.Холманских
Экс-полпред в УрФО может войти в совет директоров структуры УВЗ
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР
Российский посол рассказал о процессе разоружения боевиков в ЦАР
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье завели дело на мужчину, угрожавшего врачу в больнице
Свинья
В приграничном с Китаем районе Приморья нашли новый очаг чумы свиней
Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде
В Коми суд приступил к слушанию дела банды Пичугина
Пассажир общается с полицейским в терминале F аэропорта Шереметьево
В третьем приграничном с Китаем районе Приморья ввели режим ЧС
Симферополь
Министр информации и связи Крыма подал в отставку
Полицейский автомобиль
Три школы Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о минировании
Статуэтка богини правосудия Фемиды
В Мордовии рассмотрят дело о взятке на 22 миллиона рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
Лента новостейМолния