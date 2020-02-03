Первые серийные "Сарматы" поступят на вооружение в 2021 году

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет " Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет " Сармат " на вооружение начнутся в 2021 году, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году", - сказал он в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии".

В декабре 2019 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что началась подготовка первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат".

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. "Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".