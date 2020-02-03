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2020-02-03T09:59+0300
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Первые серийные "Сарматы" поступят на вооружение в 2021 году
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РИА Новости

Первые серийные "Сарматы" поступят на вооружение в 2021 году

09:59 03.02.2020
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© РИА НовостиРС - 28 "Сармат"
РС - 28 Сармат
© РИА Новости
РС - 28 "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" на вооружение начнутся в 2021 году, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году", - сказал он в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии".

В декабре 2019 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что началась подготовка первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат".
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"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. "Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность её стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
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Сармат (ракета)Плесецк (космодром)Алексей КриворучкоСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияНАТОМоскваРоссияБезопасность
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