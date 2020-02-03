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2020-02-03T09:52+0300
https://ria.ru/20200203/1564179070.html
Во Владивостоке из-за коронавируса в Китае возник дефицит овощей
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РИА Новости

Во Владивостоке из-за коронавируса в Китае возник дефицит овощей

09:52 03.02.2020
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Овощи, в том числе помидоры и огурцы, пропали из магазинов Владивостока после закрытия границы с Китаем из-за коронавируса, оставшиеся значительно выросли в цене, сообщает корреспондент РИА Новости.
Движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 31 января ограничено из-за коронавируса. Закрыты автомобильные и железнодорожный переходы в Приморье.
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В торговой сети одного из основных ритейлеров региона "Самбери" многие овощи пропали с прилавков. Помидоров, огурцов, баклажанов, кабачков нет в продаже. Приморский картофель продаётся по прежней цене, есть китайская свекла - также по прежней цене. Лук репчатый из КНР подорожал и продаётся по 60 рублей за килограмм. Стоимость зелёного лука приморского производителя выросла почти в два раза, он продается по 399 рублей за килограмм. А вот на бананы из Эквадора цена упала почти на половину – килограмм стоит 69 рублей.
Как сообщил РИА Новости администратор магазина "Самбери", овощей нет в продаже, так как Китай их сейчас не поставляет, а приморские производители, в частности из Суражевки, подняли цены на огурцы и помидоры до 550 и 600 рублей за килограмм. Для сравнения, китайские помидоры и огурцы в магазинах стоили 100-160 рублей за кило.
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"В ближайший месяц, скорее всего, ситуация не изменится. Наша сеть, вероятно, не будет закупать приморские овощи по таким ценам", - сообщил собеседник агентства.
При этом производители из Суражевки заявляют, что цены на овощи они не поднимали.
"Официально заявляем, что компания ООО "Гринхаус" не повышала цены на свою продукцию (ни на одну из позиций) и повышать не будет. Цена огурцов в настоящее время составляет 230 рублей за один килограмм", - говорится в заявлении компании в социальных сетях.
Там же отмечается, что сбор урожая томатов производитель еще не начал. Помидоры из Суражевки ожидаются только в конце февраля.
"Причина высоких цен (на овощи – ред.) - это вспышка коронавируса в Китае и закрытие границы", - сообщил РИА Новости председатель совета директоров одного из основных ритейлеров рынка, торговой сети "Реми", Дмитрий Сулеев. Он добавил, что китайские овощи всегда были дешевые, но уже распроданы.
"У нас, как у всех, есть плановая наценка в рознице, которую мы прибавляем к закупочной цене. Местные теплицы подняли цены на 15-20%, а суражевские огурцы, например, продаются только за наличный расчёт, но торговые сети не могут покупать за наличный расчёт", - сказал собеседник.
Он отметил, что цены увеличились не только в сети "Реми" или "Самбери", но и во всей рознице.
"Розница цены не формирует. Если бы цена определялась алчностью ритейлера, как многие считают, то можно было ставить какую хочешь наценку, но у нас она фиксированная", - сказал Сулеев.
Он добавил, что пока идёт авиадоставка овощей из Азербайджана. Стоимость помидоров оттуда - около 550 рублей за килограмм. На неделе должны поступить турецкие овощи - ожидается, что они будут стоить по 300 рублей.
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