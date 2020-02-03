В столице Тувы объявили недельный карантин из-за гриппа и ОРВИ

КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Карантин до воскресенья объявлен в столице Тувы Кызыле из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на официальном сайте администрации города.
По информации регионального главка Роспотребнадзора, в Кызыле эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен более чем в 2,9 раза. С начала эпидсезона в Туве зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев гриппа В, из них 14 - в Кызыле, в Кызылском районе - два, в Тандинском - один и еще один - в Улуг-Хемском районе.
"В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кызыле и по предложению главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о введении ограничительных мероприятий (карантина), мэрия Кызыла объявила карантин на семь дней на территории города, с 3 по 9 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
В мэрии сообщили, что введено ограничение на посещение детсадов, школ, домов культуры и клубов, кружков и секций. Руководителям образовательных учреждений рекомендовано усилить работу по выявлению заболеваемости, ввести масочный режим, соблюдать меры гигиены, ввести ежедневный медосмотр.