В столице Тувы объявили недельный карантин из-за гриппа и ОРВИ

"В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кызыле и по предложению главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о введении ограничительных мероприятий (карантина), мэрия Кызыла объявила карантин на семь дней на территории города, с 3 по 9 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.