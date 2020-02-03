В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за шум в ночное время

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT назвал идею ужесточить наказание для шумных соседей разумной.
"Другой вопрос в том, по каким критериям это все будут оценивать", — отметил депутат.
По его мнению, критерии и правила могут быть прописаны в Жилищном кодексе или в Кодексе об административных правонарушениях.
Качкаев подчеркнул, что нужно уважать людей, которые живут рядом.
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей. Так, за нарушение тишины в домах с 23:00 до 7:00 виновного планируют наказывать на сумму до 150 тысяч рублей, а арендодатели будут отвечать за поведение квартиросъемщиков. При этом крики детей не будут признаваться нарушением тишины.
1 октября 2018, 12:07Не топочите как слоны! Как защитить квартиру от лишнего шумаСоседи топают, роняют вещи на пол и слушают громкую музыку, а их дети кричат и громко бегают прямо над головой. Все эти проблемы хорошо знакомы практически любому жителю многоквартирного дома. Сайт "РИА Недвижимость" решил рассказать о том, как можно решить вопрос со звукоизоляцией в квартире.