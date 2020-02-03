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https://ria.ru/20200203/1564178853.html
В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за шум в ночное время
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за шум в ночное время

09:46 03.02.2020 (обновлено: 11:05 03.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT назвал идею ужесточить наказание для шумных соседей разумной.
"Другой вопрос в том, по каким критериям это все будут оценивать", — отметил депутат.
По его мнению, критерии и правила могут быть прописаны в Жилищном кодексе или в Кодексе об административных правонарушениях.
Качкаев подчеркнул, что нужно уважать людей, которые живут рядом.
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей. Так, за нарушение тишины в домах с 23:00 до 7:00 виновного планируют наказывать на сумму до 150 тысяч рублей, а арендодатели будут отвечать за поведение квартиросъемщиков. При этом крики детей не будут признаваться нарушением тишины.
Шумные соседи
1 октября 2018, 12:07
Не топочите как слоны! Как защитить квартиру от лишнего шумаСоседи топают, роняют вещи на пол и слушают громкую музыку, а их дети кричат и громко бегают прямо над головой. Все эти проблемы хорошо знакомы практически любому жителю многоквартирного дома. Сайт "РИА Недвижимость" решил рассказать о том, как можно решить вопрос со звукоизоляцией в квартире.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)РоссияГосдума РФПавел КачкаевОбщество
Популярные комментарии
5000 рублей - должно быть максимальным для физлиц. Таких зарплат нет, чтобы до 50 тысяч штрафы выдумывать. Последнее время меня удивляет, с какой лёгкостью у нас штрафы пытаются увеличить до невероятных размеров.
3 февраля, 09:52
aark_t
3001045193
Нет, штраф для нарушителей в ночное время должен быть как раз огромным, тысяч 100,не может платить - приставы и опись имущества, чтоб не повабно было. Вы наверное не живёте рядом через стену с маргиналами, не помогает ничего, не полиция, которая и сделать то ничего не может, ни мордобой, всё продолжается с новой силой и назло, и каждую ночь дискотека.
3 февраля, 10:14
Сергей Викторович
244100013
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