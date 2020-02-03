В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за шум в ночное время

Не топочите как слоны! Как защитить квартиру от лишнего шума Соседи топают, роняют вещи на пол и слушают громкую музыку, а их дети кричат и громко бегают прямо над головой. Все эти проблемы хорошо знакомы практически любому жителю многоквартирного дома. Сайт "РИА Недвижимость" решил рассказать о том, как можно решить вопрос со звукоизоляцией в квартире.