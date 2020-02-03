В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
"Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году", — приводит его слова корпоративный журнал концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).
Ранее сообщалось, что предварительные испытания "Прометея" назначены на 2020 год, а поставки — на 2025-й.
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Так, система может сбивать баллистические ракеты и перехватывать объекты в ближнем космосе (почти сто километров от поверхности Земли).
29 сентября 2019, 08:00Щит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО