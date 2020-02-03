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Новое оружие России
2020-02-03T11:36+0300
https://ria.ru/20200203/1564178795.html
В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500
https://cdn22.img.ria.ru/images/153148/40/1531484036_0:174:3023:1874_1036x0_80_0_0_0468589793f6cc74914187ff2820c096.jpg
РИА Новости

В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

09:44 03.02.2020 (обновлено: 11:36 03.02.2020)
23557
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании Министерства обороны России
Флаг на здании Министерства обороны России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг на здании Министерства обороны России. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
"Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году", — приводит его слова корпоративный журнал концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).
Ранее сообщалось, что предварительные испытания "Прометея" назначены на 2020 год, а поставки — на 2025-й.
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Так, система может сбивать баллистические ракеты и перехватывать объекты в ближнем космосе (почти сто километров от поверхности Земли).
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29 сентября 2019, 08:00
Щит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО
58042119
Обсудить 13
Новое оружие РоссииС-500 "Прометей"Алексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
Популярные комментарии
Все эти С 900, С 8000 ничто когда ядерной боеголовкой оснастят сверхзвуковые ракеты. Солдат даже до телефона не дотянется чтобы начальнику смены доложить о новой точке на радаре.
3 февраля, 09:48
КМКостя Магомедов
1604100475
А кто то недавно смеялся над Жириновским, что С-500 не существует, а он про них говорит... Вот вам, пожалуйста. Не удивлюсь, что С-600 уже в разработке.
3 февраля, 10:49
SWR
4411016916
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