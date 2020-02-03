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Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой
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РИА Новости

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

09:43 03.02.2020 (обновлено: 12:12 03.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИнтернет
Интернет
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Интернет. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, житель Челябинской области через сайт с объявлениями пытался продать ребенка - "в описании сказано: девочка, 5000 рублей, Маша". В полиции Челябинска РИА Новости сообщали, что в связи с данным фактом проводится проверка.
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"Полицейские УМВД России по Челябинску выяснили, что объявление о продаже несовершеннолетней девочки оказалось шуткой, которую устроил старший брат", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции побеседовали с мамой детей, обратив внимание на негативные последствия подобных поступков, уточняется в сообщении. Тем не менее, проверка по данному факту продолжается, по результатам ее будет принято процессуальное решение, поясняется в сообщении.
Также полиция добавляет, что в ходе профилактических бесед со школьниками, которые проводятся стражами правопорядка в постоянном режиме, будет обращено внимание на правила поведения в интернете.
По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Евгении Майоровой, данная семья находится под контролем управления социальной защиты населения, с ней будет проведена профилактическая работа. "Могу сказать, что семья благополучная", - сообщила она РИА Новости.
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МВД РФЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
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