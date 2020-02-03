Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.

Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску , житель Челябинской области через сайт с объявлениями пытался продать ребенка - "в описании сказано: девочка, 5000 рублей, Маша". В полиции Челябинска РИА Новости сообщали, что в связи с данным фактом проводится проверка.

"Полицейские УМВД России по Челябинску выяснили, что объявление о продаже несовершеннолетней девочки оказалось шуткой, которую устроил старший брат", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции побеседовали с мамой детей, обратив внимание на негативные последствия подобных поступков, уточняется в сообщении. Тем не менее, проверка по данному факту продолжается, по результатам ее будет принято процессуальное решение, поясняется в сообщении.

Также полиция добавляет, что в ходе профилактических бесед со школьниками, которые проводятся стражами правопорядка в постоянном режиме, будет обращено внимание на правила поведения в интернете.