В Хакасии чиновница объяснила оговорку при поздравлении оркестра

КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Руководитель аппарата Верховного совета Хакасии Нина Шейерман сказала РИА Новости, что не сравнивала музыку республиканского симфонического оркестра с какофонией во время поздравления музыкантов с юбилеем коллектива.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что Шейерман поздравляла симфонический оркестр республики с юбилеем и сравнила его музыку с "какафонией", то есть бессмысленным и хаотическим сочетанием звуков.
"Какофония звуков – это, знаете, когда заходишь, когда оркестр готовится перед началом концерта, когда каждый настраивает свой инструмент. Вот в этом значении имела в виду. Когда уже дирижер выходит, все эти звуки превращаются в стройную шикарную мелодию. Вот это я имела в виду", - сказала Шейерман.
Она также отметила, что непривычна к публичным выступлениям - говорила искренне и эмоционально. По ее словам, оркестр и присутствующие в зале поняли смысл ее слов правильно.
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