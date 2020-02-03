В Хакасии чиновница объяснила оговорку при поздравлении оркестра

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что Шейерман поздравляла симфонический оркестр республики с юбилеем и сравнила его музыку с "какафонией", то есть бессмысленным и хаотическим сочетанием звуков.

"Какофония звуков – это, знаете, когда заходишь, когда оркестр готовится перед началом концерта, когда каждый настраивает свой инструмент. Вот в этом значении имела в виду. Когда уже дирижер выходит, все эти звуки превращаются в стройную шикарную мелодию. Вот это я имела в виду", - сказала Шейерман.