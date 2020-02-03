СК завел дело на женщину, посадившую ребенка за руль автомобиля

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следователи завели дело на 25-летнюю женщину, которая, будучи пьяной, посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
По данным следствия, 25 января женщина, находясь в алкогольном опьянении, во время поездки по Москве на каршеринговом авто посадила за руль ребенка. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления... "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
"Таким образом, подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для несовершеннолетних пассажиров", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время следователи устанавливают местоположение подозреваемой.
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