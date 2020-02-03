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2020-02-03T09:32+0300
https://ria.ru/20200203/1564178497.html
S&P подтвердило рейтинг Турции на уровне "B+" со стабильным прогнозом
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РИА Новости

S&P подтвердило рейтинг Турции на уровне "B+" со стабильным прогнозом

09:32 03.02.2020
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© AP Photo / Henny Ray AbramsЗдание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors
Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors
© AP Photo / Henny Ray Abrams
Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне "B+", прогноз стабильный, об этом говорится в релизе агентства.
Долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте сохранен на отметке "BB-", краткосрочные рейтинги в обеих валютах подтверждены на уровне "B".
"Прогноз отражает наши ожидания того, что турецкая экономика и банковская система будут решать существующие проблемы... в течение следующего года благодаря благоприятным условиям глобального финансирования", - отмечает S&P.
По мнению организации, рост экономики Турции должен продолжить восстановление - если по итогам прошедшего года ВВП Турции снизился на 0,3%, то в 2020 году его рост может составить 3,5%.
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Агентство также отмечает, что рейтинг может быть повышен, если правительство страны разработает и осуществит надежную и прозрачную программу экономической перестройки, которая укрепит доверие к банкам Турции и ее экономике, в то же время снизив риски для платежного баланса и приведя к устойчивому снижению инфляции.
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Standard & Poor's (S&P)ТурцияЭкономика
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