S&P подтвердило рейтинг Турции на уровне "B+" со стабильным прогнозом

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне "B+", прогноз стабильный, об этом говорится в релизе агентства.

Долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте сохранен на отметке "BB-", краткосрочные рейтинги в обеих валютах подтверждены на уровне "B".

"Прогноз отражает наши ожидания того, что турецкая экономика и банковская система будут решать существующие проблемы... в течение следующего года благодаря благоприятным условиям глобального финансирования", - отмечает S&P.

По мнению организации, рост экономики Турции должен продолжить восстановление - если по итогам прошедшего года ВВП Турции снизился на 0,3%, то в 2020 году его рост может составить 3,5%.