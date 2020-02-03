Двух вернувшихся из Китая крымчан проверят на коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора в Управление Роспотребнадзора в Крыму проверяет на наличие коронавируса двух жителей полуострова, взятые ранее пробы на коронавирус у четырех крымчан оказались отрицательными, сообщили РИА Новости в управлении.

Ранее сотрудники межрегионального управления Роспотребнадзора Крыма и города Севастополя взяли анализы на наличие коронавируса у четырех жителей полуострова, которые вернулись из Китая и обратились к медикам из-за недомогания.

"Что касается анализов, которые были взяты у четырех побывавших (в Китае) жителей полуострова - они отрицательные. Сейчас на наличие вируса проверяется еще два человека, они также вернулись из Китая недавно, обратились к врачу с недомоганием. Анализы в работе", - сообщили в ведомстве.

Обратившиеся к медикам два человека - жители республики Крым, добавили специалисты ведомства.